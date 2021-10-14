لبنان: قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في بيروت

لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 20 على الأقل في أحداث عنف وإطلاق نار بمنطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية، بعد تجمع أنصار لحزب الله وحركة أمل في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل ضد قاضي التحقيقات في قضية انفجار المرفأ.

وشهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وكان أنصار الحزبين تداعوا إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبدؤا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

وتم تداول صور من داخل أحد المدارس بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد اشتداد تبادل أطلاق النار.