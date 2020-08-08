لبنان.. متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية في “يوم الحساب”

اقتحم متظاهرون في لبنان، اليوم السبت، مقر وزارة الخارجية في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وشارك المحتجون في مسيرة دعوا إليها تحت عنوان “يوم الحساب” للمشاركة في تشييع رمزي لضحايا انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي والذي خلف 158 وفاة و6 آلاف إصابة.

وأصيب عدد من المتظاهرين أثناء تفريق قوات مكافحة الشغب اللبنانية لهم، حيث تقدمت قوات الأمن باتجاه المتظاهرين مع استمرار تبادل رمي الحجارة والقنابل المسيلة للدموع، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

ورشق المتظاهرون قوات الأمن اللبناني بالحجارة، فيما ردت عليهم قوت مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفي الوقت ذاته، أصدر الجيش اللبناني بيانا أعرب فيه عن تفهمه لوجع اللبنانيين، مشددا على أهمية سلمية الاحتجاجات.