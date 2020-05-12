لبنان يقرر الإغلاق العام 4 أيام لمواجهة فيروس كورونا

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، إغلاق المؤسسات العامة والخاصة بالكامل، لمدة 4 أيام، في إجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك، اعتبارا من مساء الأربعاء، وحتى صباح الإثنين المقبل.

وجاء في بيان للمجلس، أن الحكومة حققت إنجازا مهما في مواجهة الفيروس طيلة شهرين ونصف، ونجحت في حماية المواطنين من خلال إجراءات وتدابير اتخذتها منذ البداية.

وأضاف البيان، أنه وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية، عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار، بعد تزايد عدد الاصابات مؤخرا.

وتحصي لبنان، 870 حالة إصابة بفيروس كورونا، و26 وفاة، حسب حصيلة اليوم الثلاثاء.