لبنان يوقع رسميا طلبا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي

وقعت الحكومة اللبنانية رسميا طلبا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، عن توقيع رسالة وججهها الى صندوق النقد الدولي طلب فيها مساعدة لبنان لتمويل خطته الإصلاحية التي كانت قد أقررت في مجلس الوزراء أمس.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، “أيها اللبنانيون انها خطوة تاريخية للخروج من الهوة العميقة، التي يصعب الخروج منها بدون مساعدة فاعلة ومؤثرة”.

وأضاف قائلا “بالأمس أقرينا الخطة الإصلاحية، واليوم ،وقعت رسالة موجهة الى صندوق النقد الدولي من طلب مساعدته لتمويل خطته الإصلاحية”.