لبنان يُعيد فتح المساجد بدءا من 22 ماي

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداءً من 22 ماي الجاري.

وسيبقى أداء صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل.

وجاء في بيان المديرية: “سيتم فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناءً على التقارير الطبية من الأطباء أهل الاختصاص حول جائحة كورونا”.

وعلى المصلين، الإلتزام بالإجراءات الوقائية، بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة وهي:

الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.

ومنع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه أعراض مرضية، ومنع حضور كبار السن.

بالإضافة إلى التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة، وعدم المصافحة باليد، وعدم حضور النساء والأطفال لعدم وجوبها عليهم أصلا.

ودعت المديرية جميع أئمة المساجد وخطبائها ألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة الدقائق العشر.