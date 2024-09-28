لبنان.. 1640 شهيدا منذ بدء الغارات الإسرائيلية

كشف وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم السبت، عن إحصائية مفصلة لقتلى وجرحى الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023.

وقال فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الصحة، إن الغارات الإسرائيلية على لبنان قتلت 1640 شخصا. من بينهم 104 أطفال و194 إمرأة. فيما بلغ عدد الجرحى 8408.

ولفت الوزير، إلى أنه لا يزال هناك قتلى تحت الركام ومفقودون وأشلاء.

أما الحصيلة في الفترة الواقعة بين 16 سبتمبر 2024 و27 من الشهر ذاته، بلغت 1030 شهيدا. من بينهم 56 امرأة و87 طفلا قتلوا، فيما بلغ عدد الجرحى 6352 جريحا.

وبالنسبة إلى حصيلة القتلى والجرحى اليوم 28 سبتمبر 2024، أفاد الوزير بأن 11 شخصا قتلوا فيما أصيب 108 آخرون.

وبخصوص ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع الصحة فقد بلغ 41 عاملا منذ بداية الأحداث.

وبخصوص القطاع الإستشفائي، أكد الوزير أن أي مستشفى لم يخرج حتى الآن عن الخدمة.

مضيفا أن الوزارة تعمل على تنفيذ عملية إخلاء المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى كي يتابعوا علاجاتهم.

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