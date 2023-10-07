لبنان.. 3 قتلى وعدد من الجرحى في حريق جراء تمرد داخل سجن

لقي ثلاثة سجناء على الأقل، صرعهم وأصيب العشرات من نزلاء سجن في شرق لبنان، جراء إضرام نيران خلال عملية احتجاج، ما أدى إلى احتراق زنازين بالكامل.

وأفادت وسائل إعلام، أن الاحتجاج بدأ في سجن زحلة المركزي، بعد اكتشاف حراس السجن. فجوة في جدار استحدثها السجناء تمهيداً لعملية فرار جماعي.

وأوضح مسؤول أمني لوكالة فرانس برس”لدى البدء بسدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء. لتسود بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم. ما أدى الى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة ثلاثة منهم جراء الحريق والاختناق”. وجرى نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

و استخدم عناصر الدفاع المدني اللبناني آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقاً في محيط مبنى سجن زحلة، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسية في لبنان.

يشار أن النيران التي سرعان ما امتدت الى الطوابق العلوية ألحقت أضراراً بالغة بالسجن، وفق المسؤول الذي أفاد عن “احتراق غرف بكاملها لم تعد صالحة لاعادة نزلائها إليها”.

جدير بالذر أن السجن، وفق الاعلام المحلي، يضم أكثر من 600 سجين.