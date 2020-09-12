لبيب: “شعرت أن الأمور مدبرة مسبقا لذلك قررت الإنسحاب والكوا أهانتني”

اتهم الوزير الأسبق سيد علي لبيب بعض الأطراف بتدبير ومحاولة تزوير انتخابات الللجنة الاولمبية اليوم السبت، وهو ما جلعه ينسحب في آخر لحظة.

وأكد لبيب في تصريح للصحافة عقب انسحابة من الانتخابات: “شعرت بأن الأمور مدبرة مسبقا فقررت الانسحاب، الظروف لا تساعد على عملية انتخابية نزيهة”.

وأضاف: “رسالة ورد اللجنة الأولمبية حمل عبارات مهينة لشخصي، شتمت من طرف الكوا وشعرت بالإهانة رغم كل ما قدمته”.

وتابع ذات المتحدث مؤكدا:”الجميع يعمل لصالح مترشح معين، كنت اعلم يوجود نية في تزوير الانتخابات لكن الأمر فضح الآن”.

كما أشار الوزير الأسبق أن الظروف الصحية لا تسمح بعقد الإنتخابات.