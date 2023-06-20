لتأمين الحدود البحرية.. فرنسا تمنح تونس 25.8 مليون أورو

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، تخصيص مبلغ 25.8 مليون أورو لتونس في إطار التعاون بين تونس وباريس. في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال دارمانان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر بالعاصمة التونسية أمس، إن هذا التمويل يضاف إلى 100 مليون يورو. كانت أعلنت عنها المفوضية الأوروبية، لدعم جهود تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية.

كما أوضح الوزير الفرنسي أن المبلغ الذي تم منحه، سيسمح بالحصول على المعدات. وتنظيم دورات تكوينية ضرورية للأمنيين وحرس الحدود، وذلك لاحتواء التدفق غير النظامي للمهاجرين.

ومن جانبه، أكد الرئيس التونسي خلال مراسم استقبال وزيري داخلية فرنسا وألمانيا، التأكيد على موقفه بضرورة اعتماد مقاربة جديدة. بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج. كما دعا إلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية.