لتبادل التعاون الشراكة والخبرات.. وفد صيني يحل بعنابة

استقبل والي ولاية عنابة عبد القادر جلاوي ، اليوم الخميس، بمقر ولاية عنابة ، وفدًا صينيًّا من بلدية “تشونغتشينغ”، للإمضاء على “خطاب النّية” بين ولاية عنابة و بلدية “تشونغتشينغ”.

وحسب بيان لولاية عنابة، يتكون الوفد الصيني من 13 عضوًا يترأسه نائب رئيس بلدية “تشونغتشينغ” الصينية .

كما أشار ذات المصدر أن اللقاء تم بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي ، الأمين العام للولاية و مدير التعمير. الصناعة ، الصحة ، الثقافة ، السياحة ، السكن ، المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري. الموارد المائية ، التجارة ، الطاقة و المناجم ، البيئة ، مديرة مركز البحث في البيئة CRE. رئيس الديوان ، المديرة العامة لمؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش و إطارات الولاية .

يشار أن هذه الزيارة تأتي من طرف الوفد الصيني لولاية عنابة ، لإمضاء على “خطاب النّية” بين ولاية عنابة و بلدية “تشونغتشينغ”، والمتضمنة تبادل التعاون والشراكة للخبرات والمعارف بين البلدين .