لتبادل الخبرات و التجارب المتعلقة بصناعة الأدوية..قويدري يستقبل سفير إيران

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري اليوم الإثنين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، علي رضا بابائي.

وكان اللقاء فرصة لتقييم مستوى العلاقات الثنائية ما بين البلدين خاصة في مجال الصناعة الصيدلانية .

كما تم استعراض فرص الشراكة و التعاون الثنائي ما بين المتعاملين الجزائريين و الإيرانيين لتبادل الخبرات و التجارب في مختلف التخصصات. المتعلقة بصناعة الأدوية بمختلف أنواعها و أشكالها. بما يضمن خدمة صحة المواطن، و السهر على الأمن الصحي للبلاد.