لتبادل الطلبة.. تعاون بين جامعتي الجزائر 2 وأوزباكستان للغات

تم اليوم الأربعاء، إمضاء اتفاقية تعاون بين جامعة الجزائر 2 وجامعة أوزباكستان الحكومية للغات العالمية، وذلك بالمبنى ج ببوزريعة.

وحضر توقيع الإتفاقية، مدير جامعة الجزائر 2 البروفيسور السعيد رحماني، ومدير جامعة أوزباكستان الحكومية للغات العالمية البروفيسور توختاسينوف تلخمجون ماديمنوفيتش والوفد المرافق له.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى تشجيع المناهج الدراسية المشتركة في التعليم والتدريس، والتعاون في مجال تبادل طلبة الدكتوراه. والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه.

بالإضافة إلى تشجيع تبادل الطلبة في طوري الليسانس والماستر، والأساتذة، إلى جانب تبادل المنشورات الأكاديمية والوثائق العلمية.