لتبادل المعارف.. وفد طبي موريتاني يزور الجزائر

حل أمس الأحد بالجزائر وفد طبي من موريتانيا، يضم سبعة أساتذة وأطباء مختصين في مجالات الجراحة العامة. جراحة القلب، جراحة الأطفال، جراحة المسالك البولية، وأمراض الكلى.

الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الصحي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وحرص البلدين الشقيقين على توطيد الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات طبية دقيقة.

ويتكون هذا الوفد من خمسة جراحين، من بينهم ثلاثة أخصائيين في جراحة المسالك البولية، وطبيب مختص في جراحة الأطفال يشغل أيضًا منصب عميد كلية الطب بنواكشوط. بالإضافة كذلك إلى طبيب مختص في جراحة القلب يتولى رئيس مصلحة جراحة القلب بالمركز الوطني لأمراض القلب بالعاصمة الموريتانية. كما يضم الوفد طبيبين أخصائيين في أمراض الكلى.

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج تعاون ثنائي يهدف إلى دعم قدرات الأطقم الطبية الموريتانية وتعزيز كفاءاتهم في مجال زرع الأعضاء، لاسيما زرع الكلى، حيث سيشارك الفريق الطبي الموريتاني إلى جانب الفرق الجزائرية فى أربعة عمليات زرع كلى ستجرى يومي 23 و 24 جوان الجاري، من بينها عملية زرع لطفل.

كما تشكل هذه المبادرة فرصة لتبادل المعارف والتجارب الطبية بين الفرق الصحية للبلدين. وتؤكد على التزامهما المشترك بتعزيز الصحة العمومية في البلدين.