لتثمين المورد البشري..”كناص” تُطلق البرنامج التكويني بولاية بجاية

أشرف اليوم الاثنين نذير قوادرية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على انطلاق البرنامج التكويني على مستوى مركز التكوين وتحسين المستوى “بمالبو”، ولاية بجاية، بعد إعادة تهيئته وتجهيزه بالكامل، ليصبح فضاء نوعيا لتكوين الموارد البشرية وتطوير كفاءاتها.

وخلال إطلاق عملية التكوين أكد المدير العام على أهمية التكوين كركيزة أساسية في مرافقة برامج الصندوق، مشيرا إلى أن هذا المركز يمثل دعامة استراتيجية لنقل المعارف، وتقاسم التجارب، وتحفيز المبادرات في كنف الانضباط والاحترافية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مركز التكوين وتطوير المهارات يضم 7 قاعات دراسية، قاعة محاضرات بسعة 300 مقعد، وقاعة اجتماعات، بالإضافة إلى 80 وحدة سكنية تستوعب نحو 200 سرير، وقاعتين للإطعام. ومن المنتظر تنظيم ثلاث دورات تكوينية أسبوعيا لفائدة إطارات وعمال الصندوق من مختلف فروع النشاط، لتكوين نحو 1200 عون سنويا.

وتشمل مهام المركز تلبية الاحتياجات التكوينية واللوجستية لعمال الصندوق، إلى جانب ضمان الدعم لفائدة هيئات أخرى في إطار اتفاقيات تعاون.

ويأتي هذا النشاط في إطار تفعيل استراتيجية الصندوق الرامية إلى تثمين المورد البشري وتعزيز التكوين المستمر، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والتشريعية التي يعرفها قطاع الضمان الاجتماعي، ويستجيب لتطلعات المؤمن لهم اجتماعياً في تحسين جودة الخدمة العمومية.