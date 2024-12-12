لتجاوز الخلافات العالقة بينهما.. الجزائر ترحّب باتفاق الصومال وإثيوبيا

رحّبت الجزائر بإعلان جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية العمل على إيجاد حلول مشتركة لتجاوز الخلافات العالقة بينهما وإجراء مفاوضات فنية، في هذا الصدد. حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان بأن الجزائر تعرب عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة التي تنسجم مع المقاربة الجزائرية في حل النزاعات بالحوار وعبر الطرق السلمية في التقريب بين البلدين. وتحقق الأمن المستدام وتسخير الجهود والطاقات للتنمية والازدهار في المنطقة.

كما تقدر الجزائر جهود الوساطة التي بذلتها الجمهورية التركية الشقيقة للتوصل إلى هذا الاتفاق. يضيف المصدر ذاته.