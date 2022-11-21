لتجنب الحوادث المرتبطة بهبوب الرياح.. الحماية المدنية تدعو لاتباع الإجراءات الآتية

دعت المديرية العامة للحماية المدنية بإتباع التدابير والإجراءات الوقائية. لتجنب الحوادث المنزلية وحوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح.

ونصحت الحماية المدنية بترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح. الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن. حماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر

كما نصحت بالابتعاد عن النوافذ. وضع السيارات و كذا الحيوانات و العتاد الهام الى الملاجئ و المرائب. عدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية و كذلك البحيرات والمجمعات المائية.

وبالنسبة لقطاع البنايات، دعت الحماية المدنية لحماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح. عند التنقل يجب إتباع نشرات الجوية وكذا حالة الطرقات.

وفي حالة التنقل تفادي المناطق والأماكن الغابية تخفيض سرعة السيارة. وإعلام الأهل والأقارب عن موعد الانطلاق و كذلك مكان الوصول.