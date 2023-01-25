لتجنب مآسي اختناقات الغاز.. الحماية تشدد على ضرورة التقيد بـ3 دعامات

شدّد مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، اليوم الأربعاء، على وجوب تقيّد الجزائريين بـ3 دعامات لإنهاء مآسي اختناقات الغاز.

كما أبرز عاشور أنّه يمكن التحكم في أخطار الاختناقات عبر ترسيخ دعائم البيت الآمن، وذاك يستدعي تكريس الثقافة الوقائية.

وفي نفس الإطار، نبه المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية، إلى ضرورة الحرص ألف مرة في اليوم على وجود التهوية. وحضور المؤشر الأزرق. فضلاً عن اهتمام المواطنين بأجهزة الإنذار، ومطابقة أجهزة التدفئة للمقاييس، أكثر من التركيز على الأسعار.

وتم، تكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين باجهزة انذار صوتي وضوئي في حال تسرب غاز اكسيد الكربون. كما جاء هذا خلال الإجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ادراج التزامية تزويد السكنات بأجهزة الانذار. وهذا في دفاتر شروط انجاز المشاريع السكنية مستقبلا. وأمر الرئيس بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات. وذلك بالتنسيق بين وزارت التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة.

كما أمر بإعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات. ومنع عمليات تعديلها بعد تسلمها. إلى جانب ذلك، أمر الرئيس تبون بفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني. وتكون تابعة لشركة سونلغاز تختص بمراقبة الأدوات الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية لاسيما المدفآت.

وأسدى الرئيس في الآخير تعليمات بتشجيع المصنعين المحليين على تغطية طلب السوق المحلية من أجهزة وأنظمة التدفئة رفيعة النوعية وآمنة، بمرافقة تقنية عالية المستوى لتزويد كل السكنات قيد الانجاز.