لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.. والي عنابة يتخذ هذه القرارات

أكّد والي عنابة، عبد القادر جلاوي، حرصه على بذل كل الجهود لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، والإستجابة لها.

ومن القرارات المتخذة انجاز وتعبيد الطرق عبر جميع الأحياء خاصة التي عرفت انجاز مختلف الشبكات. إحصاء جميع النقاط السوداء (شبكة الصرف الصحي) بالبلديات ومعالجتها في اقرب وقت ممكن مع الحرص على انجاز البالوعات بالمعايير المعتمدة.

كما وعد الوالي بإعادة الاعتبار لمداخل المدينة وتهيئتها بصورة تليق وتاريخ مدينة عنابة، تدعيم الشوارع الرئيسية والأحياء بالإنارة العمومية LED.

بالاضافة الى ذلك التكفل بتوصيل المياه الصالحة للشرب لسكان الغير مربوطين بالشبكة. التكفل بتعبيد الطرقات بمختلف طرقات وشوارع مدينة عنابة، فك العزلة على المناطق النائية من خلال تعبيد الطرقات.