لتحسين الحياة الطلابية والتشجيع على الانفتاح الثقافي والفني.. إنطلاق مبادرة “سينما الجامعة”

أشرفت اليوم الثلاثاء، بكلية التكنولوجيا بجامعة “أمحمد بوڨرة” بولاية بومرداس، وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي. رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي “كمال بداري” على إنطلاق مبادرة “سينما الجامعة”. وإعطاء إشارة إنطلاق القافلة السينمائية نحو بعض المؤسسات الجامعية والخدماتية.

كما أوضحت وزيرة الثقافة أن مشروع “سينما الجامعة”، يُعبر عن إرادة مشتركة وصادقة بين وزارة الثقافة والفنون. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التأسيس لتقليد ثقافي فني. يترجم على أرض الواقع الالتزامات الثقافية التي رفعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والذي يحرص على ضرورة الارتقاء والنهوض بالقطاع الثقافي في مختلف مناحيه. لاسيما الفنون والصناعة السنيماتوغرافية التي تظل سيدة القوى الناعمة في هذا العصر الواقع. تحت أساليب معقدة في الحروب الجديدة. والتي يميزها التفوق التكنولوجي والفني والإبداعي على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك تحقيقًا لهذه الالتزامات وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية. لم تأل الوزارة جهدا في العمل الدؤوب لترجمة هذه الرهانات الكبرى وتقريبها من الفاعلين والمبدعين في المشهد الثقافي.

كما أضافت الوزيرة، أن مصالحها وإذ تبارك إطلاق مشروع “سينما الجامعة” مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتعتبره تأسيسا لتقليد ثقافي فني يقام على أساس من الرؤية الملتزمة. فإنها على تؤكد أهمية انخراط الجامعة الجزائرية وهي تبدع علميا ومعرفيا كي تستكمل الرسالة الجمالية والحضارية التي تضطلع بها الجامعات. ولا شك أن الجامعة الجزائرية بفضاءاتها الرحبة. وبوجود خيرة أبناء الجزائر في حرمها ستكشف لنا عن مواهب إبداعية مضيئة، وستكون علامات ثقافية كبيرة في المشهد الثقافي الجزائري.

كما تندرج هذه التظاهرة الثقافية في إطار تحسين الحياة الطلابية وترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي. بالإضافة إلى ذلك تشجيع الجامعة على الانفتاح أكثر على محيطها الثقافي والفني. على أن تشمل وكمرحلة أولى عدد من المؤسسات الجامعية والخدماتية في ولايات بومرداس، البويرة، البليدة، تيبازة، تيزي وزو، المسيلة، وسطيف.

كما قامت الوزيرة بالمناسبة رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بتسليم مجموعة من الأفلام لبعض مدراء الجامعات لعرضها في مؤسساتهم الجامعية في إطار تجسيد هذا المشروع الواعد.