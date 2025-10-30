لتحصيل الديون العالقة لدى الزبائن.. الجزائرية للمياه تطلق حملة تحسيسية

أطلقت الجزائرية للمياه وحدة بومرداس حملة تحسيسية مكثفة لتحصيل الديون العالقة لدى الزبائن المقدر عددهم ب 263 الف زبون والتي بلغت 195 مليار سنتيم، حيث تشكل ديون الزبائن العاديين (سكنات) %70 من اجمالي الديون.

و تهدف هذه الحملة التي ستنطلق ابتداء من 02 نوفمبر 2025 تحت شعار “تحسين الخدمة العمومية وديمومتها يبدأ من تسديد الفاتورة، سدد فاتورتك ونحن في خدمتك الى حث الزبائن على تسديد فواتير استهلاك الماء في الآجال المحددة لتجنب تراكم الديون.

تتضمن هذه الحملة تنظيم عدة أنشطة ميدانية للتوعية عبر مختلف البلديات، حملات جوارية ومضات إذاعية واشهارية. عبر إذاعة بومرداس ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الجزائرية للمياه وحدة بومرداس أنها ستقدم لزبائنها الكرام كل التسهيلات لجدولة ديونهم وتوفر طرق ميسرة لتسهيل عملية الدفع الوكالات التجارية والصناديق الموزعة عبر مختلف دوائر الولاية.