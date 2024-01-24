لتخفيف الضغط على الطرقات.. إطلاق نظام ذكي ثلاثي الألوان

أطلقت مصالح ولاية الجزائر عدة مشاريع لتخفيف الضغط و الازدحام المروري بالعاصمة.

كشف والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي أنه قد تم إطلاق ذكي ثلاثي الألوان والقيام بتجارب ميدانية على مستوى كل من شارع محمد بلوزداد، شارع المعدومين، وشارع حسيبة بن بوعلي، كما تضمنت العملية عشرون مفترق طرق، في انتظار توسعتها لتشمل في الشطر الاول منها أكثر من 260 مفترق طرق بالإضافة كذلك إلى إعادة بعث أشغال مشروع إنجاز محطة المسافرين متعددة الأنماط ببئر مراد رايس.

وأضاف الوالي خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أنه قد تم وضع حيز الخدمة نفقين أرضيين ببلدية الشراقة والمحول الجديد المؤدي إلى المنطقة الصناعية الرغاية بالإضافة كذلك إلى المنفذ المؤدي من المدينة الجديدة سيدي عبد الله الى الطريق الاجتنابي الجنوبي الثاني، وكذا مدخل الجديد الرابط بين القبة وبئر خادم.

كما أكد الوالي أن هنالك عدة مشاريع أخرى في طور الإنجاز لاستكمال شبكة الطرقات بالعاصمة، أبرزها ربط الطريق شارع طرابلس بالمحمدية، وربط الطريق الاجتنابي الجنوبي على مستوى المركب الاولمبي محمد بوضياف نحو خرايسية، والذي يعتبر طريق اجتنابي بالنسبة للعاشور وبابا حسن، بالإضافة كذلك إلى العديد من المشاريع التي تساهم في تخفيف الاختناق المروري بالعاصمة.