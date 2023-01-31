لتخفيف العبء على الجوية الجزائرية.. دفتر شروط لفتح المجال للخواص قريبا

كشف وزير النقل، كمال بلجود، أن دائرته الوزارية، بصدد التحضير لإعداد دفتر شروط لفتح المجال الجوي أمام الخواص.

كما أوضح وزير النقل، أن هذا الدفتر سيخفف العبء على الخطوط الجوية الجزائرية ويدعم الأسطول الجوي.

كما أعلن المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان سابقا، عن الانطلاق الوشيك للمفاوضات مع مصنعي الطائرات لإقتناء 15 طائرة جديدة التي أطلقتها الشركة الوطنية للطيران.

وخلال جلسة استماع للجنة النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ولجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية بالبرلمان أعلن بن سليمان عن الانطلاق الوشيك للمفاوضات مع مصنعي الطائرات لإقتناء 15 طائرة جديدة.

واكد ذات المسؤول أنه في إطار الترخيص الذي منحه رئيس الجمهورية من أجل اقتناء 15 طائرة جديدة. ستشرع شركة الخطوط الجوية الجزائرية يومي 23 و24 جانفي الجاري في المفاوضات مع المصنعين”.

وتابع المدير العام للجوية الجزائرية “سيتم الكشف و الإعلان عن نتائج المناقصة الدولية. التي أطلقت بخصوص اقتناء هذه الأجهزة الجديدة” عقب المفاوضات التي تأتي بعد “تقييم العرضين المقدمين بعد فتح أظرفة المناقصة الدولية”. واشار بن سليمان أنه من إجمالي 15 طائرة جديدة المقرر شراؤها “هناك 7 طائرات ذات حمولة كبيرة و8 طائرات ذات حمولة متوسطة”.

كما تعتزم الجوية الجزائرية إقتناء 7 طائرات أخرى منها 2 ذات حمولة كبيرة و5 ذات حمولة متوسطة. في صيغة الإيجار المالي. وذلك عبر المناقصة الدولية الخاصة بهذه العملية أطلقت “عند انتهاء القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19”.