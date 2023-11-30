لتدشين هذا المشروع.. الرئيس تبون يصل إلى غار جبيلات

وصل رئيس الحمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، إلى غار جبيلات، في إطار زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تندوف.

وسيقوم الرئيس تبون، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع المعالجة الأولية لخام حديد منجم غار جبيلات.

هذا وحل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بولاية تندوف في إطار زيارة عمل وتفقد يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية.

واستمع الرئيس تبون، لدى وصوله إلى مطار تندوف، إلى النشيد الوطني. واستعراض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.

وكان رئيس الجمهورية، مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.