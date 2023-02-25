لترقية السياحة الصحراوية.. وزير الداخلية يدعو لتقديم التسهيلات للسياح الوافدين

دعا وزير الداخلية، إبراهيم مراد، يوم السبت، بولاية جانت إلى تقديم التسهيلات اللازمة للسياح الوافدين إلى المنطقة بهدف ترقية السياحة الصحراوية.

في حين، أوضح الوزير الذي ترافقه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي. لدى تفقده مدى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسهيل دخول السياح إلى الولاية بمطار الشيح آمود بن المختار في مستهل زيارة عمل شرع فيها الى هذه الولاية الفتية. أنه يتعين السهر على تقديم التسهيلات اللازمة “للسياح الوافدين إلى هذه المنطقة”. “ذات الخصوصية السياحية بامتياز لدعم جهود تشجيع وترقية السياحة الصحراوية”.

كما شدد السيد مراد في ذات السياق على أهمية تطبيق التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في هذا الشأن. حاثا وكالات السياحية والأسفار بالمنطقة على بذل مزيد من الجهود لاستقطاب السياح الأجانب.

في حين، تعرف الولاية منذ نهاية يناير الماضي توافد أفواج من السياح الأجانب. عبر خط جوي مباشر قادمين أساسا من مطار شارل ديغول بباريس (فرنسا). على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. حيث يستفيدون مباشرة لدى وصولهم من الإجراءات الجديدة. والمرنة بخصوص منح التأشيرة للسياح الأجانب. التي أقرتها الدولة لدعم السياحة الصحراوية.

وبعد أن استمع إلى اقتراحات قدمتها السلطات المحلية بخصوص تحسين وضعية مطار جانت. دعا مراد إلى تثمين موارد الولاية سيما في قطاعي السياحة والفلاحة. وتوفير شروط دعم الحركية التجارية بها بإعتبارها ولاية حدودية.

كما يواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته إلى ولاية جانت بتفقد مشاريع تنموية. وتدشين هياكل إدارية تابعة لقطاعه.