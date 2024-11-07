لتسديد فاتورة كراء سكنات عدل.. فتح مراكز الكترونية عبر باقي الولايات قريبا

شهد مركز الدفع الإلكتروني منذ افتتاحه من قبل فرع عدل للتسيير العقاري، إقبال كبير من قبل المواطنين من أجل دفع مستحقات فاتورة إيجارهم.

وكشف المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري جلال الدين دحماني في تصريح لـ “النهار أون لاين”، أنه تم تسجيل 271 عملية دفع الكترونية خلال 3 أيام عبر هذا المركز. مشيرا إلى أن الرقم في تزايد مستمر، خاصة في الفترة الليلية. ويرجع ذلك إلى العديد من المزايا التي يوفرها هذا النظام، مثل توفير الوقت والجهد، وتجنب الانتظار في الطوابير، وإمكانية الدفع على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأكد جلال الدين دحماني، أن 50 الف مستفيد من سكنات عدل قام بدفع مستحقاته إلكترونيا خلال شهر أكتوبر.

وأضاف دحماني، أن فرع عدل للتسيير العقاري يعمل الآن على دراسة تعميم فتح مراكز أخرى. على مستوى باقي الولايات والأقطاب الحضارية. والمدن الجديدة المتواجد في القطر الجزائري. مشيرا إلى أن حتى الولايات الجنوبية ستستفيد من هذه المراكز مستقبلا. وهذا تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد من أجل رقمنة القطاعات وتماشيا مع خطة وزير السكن محمد طارق بلعريبي.

وكان فرع التسيير العقاري لوكالة عدل، قد افتتح، يوم الثلاثاء الماضي، أول مركز للدفع الإلكتروني بحي 416 مسكناً بجسر قسنطينة.

وأضاف المصدر أن هذا المركز سيمكّن جميع المستأجرين، عبر مختلف ربوع الوطن، من دفع فواتيرهم الشهرية. باستخدام مختلف آليات الدفع الإلكتروني على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.