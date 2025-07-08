لتسريع وتيرة صناعة السيارات..غريب يستقبل وفدًا عن مجمع  Stellantis

استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة، سيفي غريب، بمقر الوزارة، وفدًا عن مجمّع Stellantis، يقوده سمير شرفان، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. رفقة راوي الباجي، الرئيس المدير العام لمجمّع Stellantis الجزائر، إلى جانب ممثل عن الشريك الجزائري.

كما شدّد الوزير، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الإسراع في رفع نسبة الإدماج المحلي، مع تشجيع النسيج الصناعي الوطني. لا سيما في مجال المناولة وتطوير نسيجها. وذلك تماشيًا مع التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية الرامية إلى جعل هذه الصناعة مساهمًا فعليًا في النمو الاقتصادي الوطني. ووسيلة فعّالة لـتلبية متطلبات السوق الوطنية في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، عبّر سمير شرفان عن شكره وامتنانه للوزير الصناعة، معربًا كذلك عن تقديره الكبير لثقة رئيس الجمهورية ودعمه المتواصل لتطوير صناعة السيارات في الجزائر.

كما أكد أن مجمّع Stellantis يجند كافة إمكانياته البشرية والمادية من أجل رفع قدرات الإنتاج. والعمل على زيادة نسبة الإدماج المحلي. وذلك من خلال تشجيع ومرافقة ودعم نسيج المناولة المحلي، ضمن رؤية شاملة ترمي إلى إقامة منظومة صناعية فعالة ومستدامة في الجزائر.

ويأتي الاستقبال، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي جدد تأكيدها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. والمتعلقة بضرورة إقامة صناعة سيارات حقيقية وميكانيكية وطنية حقيقية. من خلال تسريع وتيرة مشاريع صناعة السيارات. وتعزيز الإدماج المحلي ومشاركة المؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في هذا المسار.

; أكّد وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، على التزام وزارته بتسريع تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتعزيز نسبة الإدماج المحلي، ودعم الشراكات الفعّالة مع المناولين الوطنيين، لضمان نجاح مشاريع صناعة السيارات في الجزائر وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين جميع الأطراف من أجل إنشاء صناعة سيارات حقيقية ومستدامة.