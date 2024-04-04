لتسليمها في آجالها المحددة.. التشديد على تسريع وتيرة انجاز المشاريع بالعاصمة

قام ليلة أمس الاربعاء 03 أفريل 2024 المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بزيارة تفقدية على مستوى مشاريع ولاية الجزائر العاصمة.

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة

محمد طارق بلعريبي.

وكان المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية مرفوقا بالمدير العام المساعد لدائرة تحكم في انجاز المشاريع، المدير الجهوي وسط غرب ومدير المشاريع الجزائر الغرب وهذا للوقوف على مدى تقدم المشاريع.

وحسب بيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عبر صفحتها على فايسبوك، فقد أعطى المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعليمات من اجل الاسراع في عملية تثبيت الأرضية بالنسبة للمشاريع المنطلقة حديثًا، ليتسنى انطلاق أشغال البنية التحتية في أقرب الآجال.

كما شدد على ضرورة رفع وتيرة الأشغال والالتزام بعمل المناوبة 3*8 و كذا تدعيم الورشات من اجل تسليم المشاريع في اجالها المحددة. يضيف المصدر نفسه.