لتسهيل الاستفادة من خدماتها.. اتصالات الجزائر تطلق هذا التطبيق

أطلقت اتصالات الجزائر، تطبيق My Idoom، لصالح زبائنها، والذي يوفر العديد من الخدمات للمشتركين.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، من بين المزايا التي يوفرها التطبيق معرفة عدد أيام اشتراك الأنترنت وفواتير الهاتف الثابت.

وكذا رفع سرعة التدفق، والدفع الالكتروني، وتحديد مواقع الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر… و غيرها من الميزات.

ودعت اتصالات الجزائر لتحميل تطبيق My Idoom من خلال الروابط التالية :

على Google Play :

على App Store :

على Huawei AppGallery :