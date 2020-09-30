لتسهيل تنقل مواطنيها بالمناطق المنعزلة.. الجزائر تتبرع بـ 10 حافلات للنيجر

تم يوم 25 سبتمبر نقل 10 حافلات صغيرة ذات 23 مقعد، على متن طائرتي شحن عسكريتين للقوات الجوية، نحو النيجر.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، يأتي هذا في إطار التضامن بين الجزائر والنيجر، والدعم الدائم لدول الجوار.

وتم نقل الحافلات من القاعدة الجوية بتمنراست بالناحية، بإتجاه مطار نيامي بالنيجر، لاستعمالها في تسهيل تنقل المواطنين النيجيريين بالمناطق المنعزلة.

وتم أمس الثلاثاء، شحن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة للنيجر، على متن طائرتي شحن عسكرية، انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك.

يأتي هذا في إطار الحملة التضامنية التي باشرتها الجزائر مع دولة النيجر اثر الفيضانات الأخيرة، وللمساهمة من التخفيف معاناة المنكوبين.

وتمت عملية الشحن تحت إشراف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة.

وتتمثل التبرعات في خيم ومواد غذائية بحمولة إجمالية تقدر بـ 105 طن، وهي مناسبة لتعزيز الروابط الإنسانية والأخوية بين الشعبين.

كما تؤكد مبادئ الجزائر الثابتة في مد يد العون الى الأشقاء والأصدقاء في قارتنا الإفريقية.

تجدر الإشارة أن طائرتي شحن عسكرية تابعيتين للقوات الجوية حطت صباح أمس بمطار نيامي بالنيجر، على متنها الشحنة الأولى من المساعدات.