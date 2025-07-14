لتسهيل دفع فواتير الكهرباء والغاز.. توقيع اتفاقية سونلغاز وبريد الجزائر

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، ، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين شركة سونلغاز، ممثلة في فرعها “سونلغاز للتوزيع”، ومؤسسة بريد الجزائر.

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، ، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين شركة سونلغاز، ممثلة في فرعها “سونلغاز للتوزيع”، ومؤسسة بريد الجزائر.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين زبائن سونلغاز الحائزين على البطاقة الذهبية “الذهبية” من تسديد فواتير الكهرباء والغاز بطريقة آمنة وسهلة، عن بعد، عبر تطبيق “بريدي موب” (BARIDIMOB)، دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات التجارية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما خاصا لتطوير الخدمة العمومية عبر تعميم الرقمنة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال إدارة فعالة وشفافة تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير الدولة أن هذه الاتفاقية تترجم التزام القطاع بتوسيع نطاق الحلول الرقمية وتحديث خدماته، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا ناجحا للتكامل المؤسساتي بين قطاعي الطاقة والبريد، من شأنه أن يسهم في تسهيل حياة المواطن وتعزيز ثقته في الخدمة العمومية.

كما أشار وزير الدولة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق المساعي الوطنية الرامية إلى رقمنة الخدمات العمومية، من خلال توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وإتاحة حلول عصرية تتماشى مع متطلبات المواطن، وتسهم في تخفيف أعبائه اليومية، وتحقيق إدارة فعالة تتسم بالمرونة والنجاعة.

من جانبه، ابرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أهمية هذه الخطوة في توسيع قاعدة استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة، مثل “بريدي موب”، بما يعزز من رقمنة التعاملات اليومية ويوفر خدمات متطورة وآمنة للمواطنين في جميع أنحاء الوطن