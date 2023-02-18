لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة لمختلف المرافق.. تعليمة هامة من وزير الداخلية

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية، تعليمة للولاة، مفادها التدابير الواجب اتخاذها قصد تيسير وصول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا إلى مختلف المرافق والإدارات العمومية وفق ما تكفله الأحكام القانونية السارية المفعول.

كما جاء في التعليمة ذاتها، أنه تم الإيعاز لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين بالاتصال مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية. وهذا قصد اتخاذ التدابير الضرورية ومراعاة المعايير المعمارية اللازمة على مستوى البنايات التي تحتضن الهيئات والإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية. على المستوى المحلي سواءً بتهيئة مداخل أو ممرات مخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. مع الحرص على إدراجها بصفة آلية ضمن المشاريع الجارية لانجاز أو تهيئة المقرات الإدارية أو تلك التي سيتم إطلاقها مستقبلا.

في حين أشارت وزارة الداخلية، إلى أن التعليمية تأتي سعيا منها لتعزيز مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام. وفي إطار الجهود المتواصلة لتوطيد العلاقة بين المواطن والإدارة.