لتصفح سليم وآمن للإنترنت.. اتصالات الجزائر تطرح برنامج Kaspersky Safe Kids

لمواجهة مخاطر العالم الرقمي، هذه العودة المدرسية تقترح عليكم اتصالات الجزائر. برنامج Kaspersky Safe Kids لتصفح سليم وآمن للإنترنت.

وحسب اتصالات الجزائر فإن البرنامج متوفر على مستوى الوكالات التجارية بأسعار ملائمة.

ولتوفير أفضل حماية لكم ولعائلتكم، تقترح عليكم اتصالات الجزائر تشكيلة واسعة من حلول Kaspersky. التي تتماشى واحتياجاتكم والمعروفة بفعاليتها العالية في مجال الأمن الإلكتروني.

Kaspersky internet Security: يوفر لكم الحماية لنشاطكم عبر الأنترنت ولخصوصيتكم.

Kaspersky total Security: عبارة عن حزمة كاملة تتعلق بالأمن والخصوصية.

Kaspersky Safe Kids: يوفر لكم خدمة الرقابة الأبوية المرنة لأطفالكم.

Kaspersky internet Security Android: يضمن الأمن والخصوصية لجهازكم المحمول.

Kaspersky Small Office Security: يقترح عليكم ميزات الأمن تتماشى واحتياجات مؤسستكم.