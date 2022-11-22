لتطوير التدخلات في حرائق الأوساط المغلقة.. إنشاء 3 مراكز للتدريب على الجهاز التنفسي العازل

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، إنشاء 3 مراكز للتدريب على الجهاز التنفسي العازل (C.E.P.A.R.I) بمواصفات عالمية و اجهزة جد متطورة بكل من مديرية الحماية المدينة الاغواط ، البويرة و قسنطينة، حيث ستكون هذه المراكز عملية عن قريب.

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات المدير العام للحماية المدنية وحرصه الشديد من أجل تطوير جانب التدخلات لاسيما منها التدخلات في حرائق الأوساط المغلقة والنصف مفتوحة والتي تستخدم فيها أجهزة التنفس العازل (ARI) هذه الأخيرة تتطلب مهارات و تدريبات خاصة من أجل ضمان اطول مدة ممكنة لعملية التدخل.

هذا وتحوز الحماية المدنية على مركز للتدريب على الجهاز التنفسي العازل عملي على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية الجزائرية عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن هذه المراكز تحتوي على أجهزة تحكم جد متطورة و مضمار خاص بعون الحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر، بأن هذه المراكز ستخصص لتدريب الاعوان من مختلف ربوع الوطن على العمل بجهاز التنفسي العازل.