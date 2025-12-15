لتعزيز التعاون الثنائي.. المدير العام للحماية المدنية في زيارة عمل إلى إيطاليا 

يقوم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام، مرفوقًا بإطارات مركزية من المديرية العامة. بزيارة عمل إلى جمهورية إيطاليا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 ديسمبر 2025.بدعوة من نظيره الإيطالي. إيروس مانينو، رئيس الهيئة الوطنية الإيطالية لفرقة الإطفاء.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، كونها تندرج في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، من خلال تعميق تبادل الخبرات التقنية والتجارب الميدانية. وتطوير آليات التنسيق والتعاون الثنائي في مجالات الوقاية. من الأخطار الكبرى، تسيير الكوارث، والجاهزية العملياتية للاستجابة لحالات الطوارئ.

ولدى وصوله إلى المطار، كان في استقبال المدير العام والوفد المرافق له سفير الجزائر بإيطاليا، السيد خليفي. قبل التوجه إلى مقر المديرية، حيث كان في استقبالهم المحافظ Ahilo Visconti.

وعقب ذلك، عُقد لقاء رسمي جمع المدير العام للحماية المدنية الجزائري بنظيره الإيطالي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. لاسيما في الجوانب العملياتية والتكوينية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما تهدف هذه الزيارة إلى بحث آفاق توسيع التعاون المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. وتدعيم القدرات البشرية والتقنية للطرفين، حيث تُتوَّج هذه المحادثات بانطلاق ورشات عمل مشتركة بمشاركة إطارات من المؤسستين.

وتأتي هذه الزيارة متابعةً لزيارة الوفد الإيطالي إلى الجزائر خلال شهر جوان 2025، بما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين. في ترسيخ علاقات تعاون مستدامة ومثمرة في مجال الحماية المدنية.