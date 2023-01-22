لتعزيز قدراته الإنتاجية.. مجمّع “كاستيل” يقتني أكبر مصنع للزجاج بالجزائر

كشف مجمع كاستيل الجزائر عن شرائه لمصنع إنتاج الزجاج بوهران من أجل تعزيز إستراتيجيته في التنويع من خلال تطوير الإنتاج الأخضر والمحلي.

وحسب بيان لشركة كاستيل، فإنه يتواجد في الجزائر منذ ما يقارب من 20 عاما ورائدا في توزيع المشروبات في إفريقيا. أين توقيع إتفاقية مع مجمع كوندور إلكترونيك. لاقتناء مصنع الزجاج “Alver spa”. مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد رغبة شركة Castel في تطوير نشاطها في الجزائر. من خلال امتلاكها لثلاث مواقع صناعية ، مع العمل على تقليل استخدام البلاستيك.

أما شركة “ألفير”، هي الشركة الرائدة في الجزائر في إنتاج وتسويق المنتجات الزجاجية. مقرها في وهران لأكثر من 70 عاما. تنتج ألفير الزجاجات وعلب حفظ الأطعمة والمشروبات. حيث يغطي إنتاج Alver بشكل أساسي سوق التعبئة والتغليف المحلي.

كما أكدت شركة كاستيل أن هذا الإستثمار سيعزز إستقلالية أنشطتها فيما يتعلق باستيراد المدخلات والتغليف. بالإضافة كذلك إلى تقليل حصة PET “وهو بلاستيك قائم على البترول” مع المساعدة في تطوير الزجاج القابل للإرجاع والقابل لإعادة التدوير.

ومع وجود ثلاثة مصانع للزجاج في الكاميرون وأنغولا والمغرب تعتزم كاستيل تعزيز قدراتها الإنتاجية وكذلك تطوير مبيعاتها من الزجاجات في الجزائر. وجعل الأخيرة واحدة من قواعدها للتصدير إلى غرب إفريقيا. واتباعًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى الاستقلال الاقتصادي للدول التي تم إنشاؤها فيها ، سيتم إنتاج زجاج المصنع بشكل أساسي من خلال المدخلات المحلية. ولا سيما الرمل. لدعم تطوير الشركة على المدى الطويل ، سيتم البدء في استثمارات كبيرة في الأجهزة الصناعية وكذلك في تدريب الموظفين.

كما قال Gil Martignac “من خلال هذا الاستثمار، نؤكد التزامنا بالترويج للعبوات القابلة للإرجاع. والتي يمكن إعادة تدويرها حقا والتي يتم إنتاجها محليا حصريا. إنها علامة على ثقة كاستل المتجددة في الآفاق المستقبلية للاقتصاد الجزائري وعلى نطاق أوسع في القارة الأفريقية “.

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