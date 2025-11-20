لتعزيز معدل الإدماج الإقتصادي ..”ناسدا” تُطلق برنامج “التوطين”

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (NESDA) عن إطلاق برنامجها الجديد والطموحالتوطين” (Al Tawteen. وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز معدل الإدماج الاقتصادي المحلي وتطوير سلاسل قيمة وإنتاج وطنية عبر المؤسسات المصفرة.

ويكمن الهدف الأساسي في تشجيع المتعاملين الاقتصاديين المحليين على الاندماج بقوة في سلسلة الإنتاج الوطنية.حيث يتم ذلك بشكل أساسي. عبر استبدال المدخلات المستوردة بمنتجات وخدمات جزائرية عن طريق خلق او تطوير مؤسسات مصغرة قادرة على تعويض هذه المنتجات.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والوطنية، أبرزها

تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية من خلال توفير أسواق. وفرص أعمال مستدامة محليا

مع بناء روابط قوية ومتينة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في شتى القطاعات.

إضافة إلى خلق منظومة إنتاج وطنية متينة تساهم. في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز التنافسية.

هذا وأبرز المدير العام عشاشة بلال أن ناسدا تعتمد من خلال برنامج “التوطين”. على آلية

تواصل ذكية وسريعة تسهم في ربط المؤسسات المصغرة كمقدمي منتجات وخدمات.

كما تعتمد على المتعاملين الاقتصاديين. الكبار في مختلف القطاعات كمقترحين للمدخلات).

و أضاف المتحدث أن هذه الآلية تهدف هذه الآلية إلى بناء جسور الإدماج الاقتصادي وخلق فرص تعاون واستثمار جديدة تخدم الصالح العام وتدعم النمو الاقتصادي الشامل.