لتغطية أشغال القمة العربية.. تقديم طلبات إعتماد الصحفيين قبل 15 سبتمبر

دعت وزارة الإتصال، الصحفيين المعنيين بتغطية أشغال القمة العربية المزمع إنعقادها بالجزائر بداية شهر نوفمبر المقبل، إلى تقديم طلبات إعتمادهم قبل 15 سبتمبر الجاري.

وجاء في البيان لوزارة الإتصال، “أنه في إطار التغطية الإعلامية لأشغال القمة العربية المزمع إنعقادها بالجزائر، يومي 01 و02 نوفمبر 2022. يشرفني أن أطلب منكم تعيين مصورا وصحفيا يكون ملما بقضايا الشأن العربي. وإرسال الملفات عبر الرابط الالكتروني [email protected] .و إيداع نسخة من الملف على مستوى وزارة الاتصال، مديرية وسائل الإعلام, مكتب 701″.

كما أشار البيان، إلى أن ملف طلب الإعتماد يتضمن الإستمارة المرفقة مملوءة بعناية. موقعة ومختومة من قبل مدير المؤسسة. بالإضافة كذلك إلى صورة شمسية واحدة و نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية. طلب باسم الصحفي والمصور المراد اعتمادهم، موقع ومختوم من قبل مدير المؤسسة”.