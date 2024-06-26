لتفادي الأخطاء.. توقيع اتفاقية بين “كناس” وبريد الجزائر

وقع كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناس” CNAS وبريد الجزائر على اتفاقية من شأنها تبسيط الإجراءات بمجال التأمين.

وأشرف اليوم الأربعاء، بالمركز العائلي ببن عكنون، على التوقيع كل من قوادرية نذير، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ولؤي زيدي، المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر.

ويتم من خلال هذه الاتفاقية تحديد شروط وأحكام وكيفيات معالجة التحويلات المالية الخاصة بكافة هياكل الصندوق. ويتعلق الأمر بمختلف عمليات دفع الأداءات الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.

كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار مواصلة العمل على عصرنة ورقمنة الصندوق وتبسيط إجراءاته في مجال تأمين التحويلات. الخاصة بمختلف العمليات المالية بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر. وكذا تسريع آجال تنفيذ المعاملات. وذلك عبر وضع نظام الدفع المجمع عبر الحساب البريدي الجاري للمؤمن لهم اجتماعيا.

والغرض من هذه الاتفاقية أيضا هو خلق جسر تواصل مالي آمن بين الهيئتين، لتأمين وتسريع عمليات دفع مستحقات المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق. مما يسمح بتفادي الأخطاء عبر جملة من الآليات المعتمدة.