لتفادي الحسابات.. الخضر مجبرون على الفوز أمام موريتانيا

أجبر فوز منتخب أنغولا اليوم السبت. أمام منتخب موريتانيا بثلاثية كاملة مقابل اثنين المنتخب الوطني الجزائري للفوز لا غير أمام موريتانيا لتفادي الحسابات.

وبعدما كان المنتخب الوطني متواجدا في المرتبة الثانية مؤقتا، بعد التعادل بثنائية أمام بوركينافاسو، جاء فوز انغولا على المرابطون ليخلط الحسابات مجددا، و يعيد الخضر إلى المرتبة الثالثة.

كما يملك القائد رياض محرز ورفقاؤه أمالا ضئيلة جدا في التأهل إلى الدور الثاني في حالة التعادل. و تقريبا تكون منعدمة بالنظر إلى قوة المتخبات الأخرى التي تنافس على التأهل إلى الدور الثاني.

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