لتفادي الحمى القلاعية.. إشتراط شهادة التلقيح لدخول أسواق المواشي

دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى ضرورة مواصلة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة لمكافحة مرض الحمى القلاعية من أجل حماية الثروة الحيوانية الوطنية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وبعد تسجيل نسبة عالية للتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني. التي تجاوزت 91 بالمائة قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتنسيق مع الولاة السماح بإعادة فتح أسواق الماشية تدريجيا. مع الحفاظ على نظام المراقبة والوقاية والمكافحة ضد هذا المرض.

وأضافت الوزارة، أن عملية إعادة فتح الأسواق تتم بناء على تقييم الوضع من طرف الولاة، بالتنسيق مع المفتشيات البيطرية بالولاية.

كما دعت وزارة الفلاحة إلى الحفاظ على نظام مراقبة حركة الحيوانات باشتراط شهادات التنقل الصحية والتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية لحركة الحيوانات المعرضة للمرض. بالإضافة كذلك إلى تعزيز الرقابة البيطرية واقامة نظام أمني متواجد مع الفرق البيطرية المتدخلة خلال ساعات فتح أسواق المواشي.

كما أكدت على اشتراط شهادة التلقيح والشهادة الصحية لتنقل الماشية على المربين والتجار. قبل دخول الحيوانات على مستوى هذه الأسواق. و منع دخول الحيوانات غير الملقحة إلى أسواق المواشي مع وجوب تلقيحها قبل ردها، وعلى الفرق البيطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ناهيك عن ضمان تطبيق نظام تطهير صارم داخل هذه الأسواق وفي محيطها. كما يجب تطهير جميع المركبات قبل وبعد الخروج من هذه الأسواق. ومواصلة أنشطة اللجان الولائية لليقظة ورصد ومكافحة مرض الحمى القلاعية