لتفادي بعض الحوادث.. الحماية المدنية تدعو إلى أخذ تدابير الوقاية يومي العيد

تحسبا للإحتفال بعيد الفطر المبارك، دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين لأخذ تدابير الوقاية لتفادي بعض الحوادث على غرار الحوادث المنزلية وحوادث المرور.

وأوضح ذات المصدر أنه تحسبا للإحتفال بعيد الفطر المبارك، ونظرا للحوادث التي تسجل خلال كل سنة من فترة الأعياد. خاصة الحوادث المنزلية كالاختناقات والجروح والحروق. بالإضافة كذلك إلى الحرائق وحوادث المرور، تنظم المديرية العامة للحماية المدنية حملة توعوية وقائية للتحسيس بهذه الحوادث.

وبخصوص الحوادث المنزلية، أوصت ذات المصالح بضرورة رفع من درجات الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية. مبرزة أن غالبية الحوادث تقع على مستوى المطبخ بسبب وجود الوسائل التي قد تكون مصدر للخطر مثل أجهزة الطهي، زيت القلي وأجهزة الخلط وكذا بعض مواد التنظيف.

ومن جهة أخرى لفتت ذات المصالح أيضا إلى أن بعض لعب الأطفال تمثل خطر لا يستهان به. داعية المواطنين خاصة الآباء والأمهات إلى رفع درجة الحيطة والحذر بسبب خطورة وسوء استعمال هذه الألعاب. مشيرة إلى أن استعمال الألعاب يجب أن يتم وفق احترام إرشادات السلامة. من بينها ضرورة أن تكون الألعاب مناسبة لسن الطفل. مع وجوب قراءة واتباع التوصيات المتعلقة بالسن المناسب للعبة والتحذيرات الخاصة بها”.

ولتفادي هذا النوع من المخاطر الذي يهدد سلامة الأطفال, دعت الحماية المدنية إلى “الاحتفاظ بجميع الألعاب خصوصا اللينة منها. بعيدا عن مصادر الحرارة، لكونها قد تتسبب في اندلاع الحرائق. و كذا المراقبة الدائمة لحالة الألعاب للتأكد من أنها لا تشكل خطرا على الأطفال على غرار الأجزاء والقطع المكسورة، الحواف الحادة، مع الاهتمام بإصلاح الألعاب المتهرئة أو التخلص منها لتجنب إصابتهم بجروح.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور