لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال.. المغرب و4 دول أخرى تحت المراقبة

وضعت مجموعة العمل المالي، 4 دول، تحت المراقبة، لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتعلق الأمر بكل من المغرب، السنغال، بوركينا فاسو وجزر كايمان.

وأضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية البلدان الأربعة إلى اللائحة الرمادية للبلدان التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية.

لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.

وحددت المنظمة في اجتماعها الأخير أكتوبر الماضي، التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى المدرجة على هذه اللائحة الرمادية.

ويتعلق الأمر بكل من ألبانيا، بورما، بوتسوانا، كمبوديا، غانا، موريشيوس، نيكاراغوا، باكستان، بنما، أوغندا وزيمبابوي.

وبسبب كورونا، لم تقدم دولتان أخريان على اللائحة أية معلومات للمنظمة منذ أكتوبر، وهما باربادوس وجامايكا.

وما زالت إيران وكوريا الشمالية على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة بمسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.