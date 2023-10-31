لتقليل تحويل المرضى للعلاج بالخارج.. نحو بناء مستشفى تركي بالجزائر

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي ،مساء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بمقر الوزارة سفير تركيا الجديد لدى الجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز، حيث شكل اللقاء فرصة سانحة لإستعراض العلاقات الثنائية و آليات الرقي بها إلى مستويات أعلى.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد تركزت المباحثات بين الطرفين حول سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال الصحة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة وبحث فرص الشراكة الممكن إقامتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. يضيف المصدر نفسه.

توقيع اتفاق توأمة بين مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة و نظيره التركي بإسطنبول في الأيام القادمة

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أن الإتفاق الذي سيتم التوقيع عليه خلال الأيام القادمة والقاضي بإقامة عمليات توأمة بين مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة ونظيره التركي بإسطنبول تنفيذا لتعليمات و توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من شأنها أن تعطي دفعا قويا لعلاقات الشراكة القائمة بين البلدين في القطاع الصحي والتي ينتظر أن تتوسع بشكل أكبر لتشمل مستشفيات وتخصصات أخرى على غرار تخصص جراحة الأطفال والجراحة القلبية للأطفال، مشددا على ضرورة أن ترتكز مثل هذه المشاريع على تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا مع برمجة زيارات متبادلة لأطباء البلدين بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تشاورية تقنية.

الوزير يقترح بناء مستشفى تركي بالجزائر

وخلال ذات المباحثات، اقترح الوزير مشروع الاستثمار في المجال الصحي ببناء مستشفى تركي بالجزائر بالإضافة إلى عديد المستشفيات التي سيتم إنجازها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من عمليات تحويل المرضى للخارج لتلقي العلاج.

من جهته، أعرب السفير التركي عن رغبة بلاده في تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين، مبديا تاييده لفكرة إنجاز مستشفى تركي بالجزائر. كما ابرز سعادة السفير الاهتمام الذي توليه شركات بلاده الناشطة في القطاع الصحي الخاص للإستثمار في الجزائر.

في الختام، إتفق الطرفان على ضرورة تنظيم لقاءات عمل مشتركة تتناول دراسة المواضيع و المسائل ذات الاهتمام المشترك خاصة ما تعلق منها باتفاقيات التوأمة المقرر التوقيع عليها بين البلدين والتي ستكون أيضا محور محادثات ومباحثات ستجمع السيد الوزير بنظيره التركي عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد قريبا .