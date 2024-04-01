لتكملة المخطط الإستعجالي.. إنشاء 11 محطة لتحلية مياه البحر

قال المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطبة، اليوم الإثنين. أن تكملة المخطط الإستعجالي الخاص بتحلية مياه البحر يتضمن إنشاء 11 محطة.

وأشار بوطبة خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه من بين 11 محطة 5 محطات في طور الإنجاز بسعة 300 ألف متر مكعب يوميا. إلى جانب 6 محطات أخرى قصد بلوغ نسبة 60 بالمائة من التغطية والإكتفاء الذاتي في مجال المياه. مشيرا إلى أن الآفاق المستقبلية للشركة تتجسد في بلوغ إجمالي إنتاجها 3.6 مليون متر مكعب يوميا. في حال وصول إجمالي عدد محطات تصفية مياه البحر إلى 19 محطة.

وأشار ذات المتحدث، أن “الشركة التابعة لمجمع سونطراك اختارت مؤسسات جزائرية تتكفل بتأمين التجهيزات المحلية بنسبة 100 بالمائة. منها شركة ناشئة في تجهيزات تصفية مياه البحر. مع تكليف مجموعة من المهندسين والتقنيين لصيانة وتفعيل برنامج المحطات الخمس لتحلية مياه البحر.

وشدد المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة أهمية التكوين في مجال الاستثمار في تحلية مياه البحر. من خلال إدراج مقاييس ومواد علمية في مجال التقنيات السامية وتلقين تكوينات ميدانية، أين يتم تفعيل هذه المقاييس في الجامعات الجزائرية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مراكز التكوين بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين.