لتكوين المرشدين السياحيين غير المعتمدين.. برتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والتكوين والتعليم المهنيين
بقلم النهار أونلاين
أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. مداحي حورية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، أرحاب نسيمة، على مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون لتكوين المرشدين السياحيين غير المعتمدين.
وبمناسبة هذا التوقيع الذي جرى أمس الثلاثاء، أوضحت مداحي أن هذه الخطوة تندرج ضمن الرؤية الوطنية الرامية. إلى “تنظيم المهن وتثمين الموارد البشرية القائمة على مبدأ ربط التكوين المهني باحتياجات سوق العمل والاستثمار و تعزيز الكفاءات الوطنية. خدمة للتنمية الاقتصادية المستدامة”. و ذلك تماشيا مع الاستراتيجية الاقتصادية. المسطرة من طرف رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون.لتنويع الاقتصاد الوطني و خلق مناصب الشغل.
