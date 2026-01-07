لتكوين المرشدين السياحيين غير المعتمدين.. برتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والتكوين والتعليم المهنيين

وبمناسبة هذا التوقيع الذي جرى أمس الثلاثاء، أوضحت مداحي أن هذه الخطوة تندرج ضمن الرؤية الوطنية الرامية. إلى “تنظيم المهن وتثمين الموارد البشرية القائمة على مبدأ ربط التكوين المهني باحتياجات سوق العمل والاستثمار و تعزيز الكفاءات الوطنية. خدمة للتنمية الاقتصادية المستدامة”. و ذلك تماشيا مع الاستراتيجية الاقتصادية. المسطرة من طرف رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون.لتنويع الاقتصاد الوطني و خلق مناصب الشغل.

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. مداحي حورية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، أرحاب نسيمة، على مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون لتكوين المرشدين السياحيين غير المعتمدين.

كما أشارت إلى أن هذا الإطار القانوني من شأنه تمكين المرشدين والمرافقين السياحيين من ممارسة نشاطهم بكل احترافية.مع منحهم شهادات مهنية في مجال تخصصهم.

وفي ذات السياق،تم استعراض مجمل التكوينات التي يقدمها قطاع التكوين المهني في التخصصات الموجهة للمرشد السياحي، حيث تم الكشف عن منح شهادات تكوين لفائدة 592 مرشدا سياحيا محليا.

من جهتها، تطرقت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى المنصة الرقمية التي أنشأتها هذه الهيئة لفائدة المرشدين السياحين. لتمكينهم من ولوج عالم المقاولاتية ومنحهم المرئية لدى الزبائن الوطنيين والدوليين.

للإشارة، تم بالمناسبة التوقيع على نص القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتنصيب الرسمي للجنة القطاعية والانطلاق الفعلي في أشغالها.على أن تنعقد أول دورة لها في غضون شهر فبراير المقبل.