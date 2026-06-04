لتكوين طيّاري الدرونز..مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية يتحصل على الاعتماد

تحصل مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية من خلال مؤسسته الفرعية EPE CRTI SKY-TEC ENGINEERING SPA على أول اعتماد وطني من نوعه. في مجال التكوين على منظومات الطائرات دون طيار “درونز” على المتن من الصنفين 1 و2.

ويأتي هذا الإنجاز كثمرةً لجهود متواصلة وتعاون مثمر مع المركز الوطني لمنظومات الطائرات دون طيار على المتن “درونز”. بما يساهم في دعم التميّز والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت المؤسسة مؤهلة لتقديم برامج تكوين متخصصة لإعداد طيارين عن بُعد محترفين لفائدة المؤسسات الاقتصادية. و الهيئات والإدارات والمنظمات و الأفراد الراغبين في اكتساب مهارات احترافية في هذا المجال الواعد.

كما يمثل هذا الاعتماد خطوة نوعية نحو تعزيز القدرات الوطنية في تكنولوجيات الطائرات دون طيار. ومواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية التي تشهدها البلاد.

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