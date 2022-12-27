لتلبية إحتياجات مصنع “فيات”.. ربط المنطقة الصناعية طفراوي بالكهرباء

قامت شركة “سونلغاز-نقل الكهرباء”، أمس الإثنين بوضع محطة لنقل وتحويل الكهرباء بمنطقة طفراوي في وهران.

وحسب بيان لمصالح سونلغاز، فإن الإجراء جاء تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتنفيذا لالتزامات الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال خلال زيارته لولاية وهران بتاريخ 24 أكتوبر الفارط. واجتماعه بوالي الولاية والسلطات المحلية.

كما قامت شركة “سونلغاز-نقل الكهرباء”، أمس الإثنين بوضع محطة لنقل وتحويل الكهرباء 220/ 30 كيلوفولط، بقدرة 40 ميغاواط، حيز الخدمة في منطقة طفراوي. و ذلك لتلبية إحتياجات القطب الصناعي وبالخصوص مصنع المستثمر الإيطالي لصناعة السيارات”FIAT”.