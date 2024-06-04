لتلبية الطلب المتزايد.. مخطط خاص لنقل وتوزيع الكهرباء خلال الصيف

أطلق مجمع سونلغاز عديد المشاريع الإستثمارية من أجل توفير الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وتلبية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.

وقال خليل هدنة الناطق الرسمي باسم سونلغاز، أنه و في اطار التحضيرات لصائفة 2024. وتنفيذا للالتزامات التي تعهدت بها سونلغاز لتعزيز شبكة الكهرباء وضعت سونلغاز لنقل الكهرباء .عدد هام من المشاريع الطاقوية حيز الخدمة بهدف تقوية وتعزيز الشبكة الكهربائية للتزويد والإستمرارية.

وكشف هدنة، عن إعداد مخطط عمل لتعزيز نقل الكهرباء من خلال مراكز الربط بالكهرباء والمحولات والمحطات المتنقلة والتي مست 16 ولاية ذات أولوية من بينها العاصمة، سطيف، تيزي وزو، قسنطينة، وتلمسان، بسكرة، ورقلة، جيجل، البويرة، بجاية، غليزان، المسيلة، سكيكدة، البليدة وتيبازة.

كما أشار المتحدث، إلى وضع 47 منشأة طاقوية كبرى حيز الخدمة. وتتراوح نسبة الإنجاز مابين 80 و100 بالمائة على 245 منشأة أخرى. كما قامت أيضا سونلغاز التوزيع بإتمام المخطط الخاص للمنشآت ذات التوتر المتوسط. بانجاز 687 محول كهربائي و2054 كلم من شبكة الكهرباء.