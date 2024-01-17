لتلقي العلاج.. الصحفي وائل الدحدوح في قطر

وصل مراسل قناة الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح إلى العاصمة القطرية الدوحة. على متن طائرة إجلاء قطرية إستقلها من العريش بعد خروجه من معبر رفح الحدودي.

وسيتلقى الصحفي وائل الدحدوح العلاج في الدوحة إثر الإصابة التي يعاني منها عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدفه والشهيد سامر أبو دقة الشهر الماضي خلال تغطيتهما للحرب على قطاع غزة.

وكان في استقبال وائل الدحدوح مسؤولون ومدراء في شبكة “الجزيرة”. إلتقوا بزميلهم المصاب وتقدم عاصف حميدي، مدير الأخبار في قناة “الجزيرة”. مستقبلي وائل الدحدوح لحظة وصوله الدوحة. إلى جانب عدد من المسؤولين والمشرفين.

واستهدف وائل الدحدوح، يوم 15 ديسمبر الماضي، خلال تغطيته وزميله الراحل المصور بقناة “الجزيرة” سامر أبو دقة القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي القطاع. وغادر الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح قطاع غزة في رحلة علاجية بعد أن فقد زوجته ونجليه حمزة ومحمود وابنته شام وحفيدته وعدد من أفراد عائلته.

من جانبه، وجّه الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين. ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية. كما وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له مشيرا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه