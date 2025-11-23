لتمويل السوق بداية أفريل المقبل.. غرس 10 آلاف هكتار من البطاطا

تعتزم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، غرس أكثر من 10 آلاف هكتار من البطاطا الموسمية خلال هذا الموسم بولاية مستغانم، بهدف تموين السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية انطلاقا من شهر أفريل 2026.

وفي إطار التحضيرات الخاصة بإنتاج مادة البطاطا الموجهة للاستهلاك لموسم 2026/2025، والتي انطلقت بها عمليات الغراسة. على مستوى ولاية مستغانم، أشرف صبيحة يوم الأحد، مدير إنتاج وضبط الفروع النباتية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. مرفوقا بالمدراء العامون للديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية (SARPA). والمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية، على عقد لقاء.

وحضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير المصالح الفلاحية، لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة. بالمجلس الشعبي الولائي، ورؤساء الأقسام الفرعية للمصالح الفلاحية. ممثل عن بنك التنمية الريفية، ممثل عن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. والفلاحين المنتجين لشعبة البطاطا.

والهدف من هذا اللقاء هو التحضير لموسم الإنتاج الذي يهدف إلى تموين السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية. انطلاقا من شهر أبريل 2026 والاستماع إلى انشغالات الفلاحين ورفعها إلى الوزارة الوصية.

وخلال مداخلته، أكّد المدير العام أن ولاية مستغانم أصبحت ولاية رائدة في إنتاج هذه المادة الحيوية الواسعة الاستهلاك. هذا من خلال النتائج التي حققتها في السنوات الماضية، وأن الوزارة تسعى إلى غرس أكثر من 10 آلاف هكتار من البطاطا الموسمية. خلال هذا الموسم بولاية مستغانم.

وفي ختام اللقاء، استمع المدير العام والوفد المرافق له إلى انشغالات الفلاحين وكانت جلها تتمحور حول التسويق والتخزين والتصدير وغيرها. حيث أكد المدير العام بأنه سيتم دراسة ومعالجة هذه الانشغالات على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

